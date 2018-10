U. Almeirim recebe o todo poderoso com o sonho de travar águias

Este domingo, pelas 15h, no Estádio Municipal de Almeirim, a equipa de futebol feminino do U. Almeirim recebe o Benfica.

A equipa encarnada soma por vitórias os jogos realizados, tem 57 golos marcados e nenhum sofrido.

Isto são dados mais que suficientes para explicar as dificuldades do jogo, antecipa Pedro Coelho. O técnico sublinha que é “um jogo difícil de grau muito elevado atendendo às condições técnicas das jogadoras do Benfica mas iremos lutar com todas as nossas capacidades e tentar fazer um bom jogo com todos os valores que são transmitidos no dia a dia da nossa equipa, humildade, querer, perseverança, atitude e acima de tudo dignificar o clube que representamos”

Apesar disso, Pedro Coelho é ambicioso: “Um bom resultado é sempre a vitória até porque jogamos sempre para trazer os três pontos, agora se conseguir mos retardar ao máximo a entrada da equipa do Benfica em zonas de finalização poderemos conseguir ficar com um ponto em Almeirim.”