IVV: Governo quer replicar caso de Almeirim (C/VÍDEO)

O Secretario de Estado da Agricultura, Luís Vieira, inaugurou as obras de requalificação dos antigos escritórios e oficinas do IVV e enalteceu o papel da Câmara Municipal de Almeirim na recuperação do espaço.

Luís Vieira disse que a recuperação deste espaço “é um trabalho bem feito e é um exemplo de exemplo do que é a reforma estrutural”. O secretário de estado disse ainda que “vamos replicar este exemplo”, mas não explica se há cedência de espaços ou se serão comprados a preços especiais.

A Câmara Municipal de Almeirim pagou perto de 63.500 euros (em quatro prestações) num espaço que inicialmente iria receber a CVR Tejo e as sedes dos Ranchos de Almeirim e Orfeão.

O edifício é um local de promoção dos produtos onde fica sediado a CVR Tejo, a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e a Rota dos Vinhos do Tejo. “Para um concelho que tem a maior produção vinícola de toda a região Tejo receber e manter estas entidades é sempre importante”, sublinhou Pedro Ribeiro.

O edifício foi recuperado em 2014 depois de estar até aí abandonado e sem uso.

À margem da inauguração, foi revelado que as exportações de vinho cresceram 7% no início deste ano e foi também mostrada uma apresentação das obras a fazer no outro edifício do IVV.