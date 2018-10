Seis escolas do concelho distinguidas

As escola Básica dos Charcos, Febo Moniz, Canto do Jardim, Moinho de Vento, Marquesa da Alorna e Jardim de Infância de Almeirim foram reconhecidas no programa internacional do Progama Eco-Escolas em 2018.

No ano lectivo 2010/2011 a iniciativa realizou-se pela primeira vez no Agrupamento de Fazendas de Almeirim, ao nível dos jardins-de-infância. Sendo que em 2011/2012 contou com a adesão com as EB1 canto do jardim, Moinho de Vento e Charcos, EB23 Febo Moniz, os jardins-de-infância do Agrupamento de Fazendas de Almeirim e com a Escola Secundaria Marquesa de Alorna.