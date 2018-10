Na 3.ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão Seniores da Associação Futebol de Santarém as duas equipas do concelho perderam pela primeira vez.

O U. Almeirim, no reeditar do um derby à moda antiga, perdeu com o U. Santarém SAD por 1-0 com um golo de Leo.

O Fazendense a jogar em casa, também perdeu mas por 2-1 com o U. Tomar. Bernardo Rama marcou o único golo do Fazendense.