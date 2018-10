Atletas de Almeirim brilham na Corrida de Aventura MAIS Lezíria

O Campo de Tiro da Força Aérea Portuguesa recebeu ontem, dia 07 de outubro, a “Corrida de Aventura MAIS Lezíria”. Cerca de uma centena de atletas participaram nesta prova, cujo percurso teve cerca de 10 Km, com obstáculos naturais e artificiais, e diferentes níveis de dificuldade. Os três primeiros atletas masculinos e femininos a terminar a “Corrida de Aventura” foram premiados com medalhas MAIS Lezíria.

As classificações foram as seguintes:

Femininos

1° Vera Venâncio

2° Inês Guerreiro

3° Vanda Matias

Masculinos

1° Rui Loureiro

2° Nuno Café

3° Carlos Lopes

Esta prova foi organizada pelo Município de Benavente, em conjunto com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria e do Tejo (CIMLT) e com o apoio do Campo de Tiro da Força Aérea Portuguesa.