Quem é António Vidigal?

REVELAÇÕES António Vidigal é trabalhador da Sumol+Compal e dirigente do Footkart, mas nesta entrevista revela o lado mais pessoal e familiar.

Quem é o António Vidigal?

António Vidigal é uma pessoa simples, casado com Sandra Sousa, 2 filhos, 48 anos, católico mas não praticante, natural da freguesia de Marvila, concelho de Santarém que cresceu na belíssima aldeia do Granho, concelho de Salvaterra de Magos. Uma pessoa amiga, sempre pronta a para ajudar os amigos. É uma pessoa exigente consigo próprio, que foi absorvendo do seu grande ídolo – o pai. Respeito e humilde e são também características que gosta de ter presente.

De que gosta de fazer nas horas livres?

Das poucas horas livres, pois além do trabalho, da família, tenho também o privilégio de pertencer a um dos melhores clubes de formação – Footkart, passo algum tempo a dar uma voltas de bicicleta com um dos meus filhos, pois além do futebol, o ciclismo é um desporto pelo qual sou bastante apaixonado.

Tem jeito para fazer comida?

Claro! Bem, mais a sério, a minha especialidade são os grelhados, é a minha praia. A confeção de deliciosos pratos deixo para minha mulher, ela sim com um dom para efetuar excelentes pratos.

Qual o prato que mais faz e que sai melhor?

Ovos mexidos! Como referi todo o tipo de grelhados.

É um benfiquista doente?

Benfiquista ferrenho sim, doente não.

Qual o melhor momento que viveu enquanto benfiquista?

Recentemente a conquista do TETRA, mas atrás o apuramento para as 2 finais da liga Europa e a final da taça dos Campeões.

E a maior desilusão?

A não conquista do penta, o penálti não marcado pelo Veloso.

Como foram as suas férias?

Habitualmente as férias são passadas na praia de Altura.

Fica sempre na toalha ou vai muitas vezes ao banho?

Não gosto de passar o tempo na toalha, prefiro o banho.

Qual o local preferido para uns dias de descanso?

Em Portugal felizmente que existem bastantes locais para refúgio. Normalmente aproveito a época balnear para uns dias de descanso.

Almeirim esteve em festa neste verão. Foi ver o Toy?

Este ano não consegui estar nalguns dos dias do Festival, e logo o que mais gostava, o dia da tomatada (fica para o ano). No dia do espetáculo do Toy foi uma agradável surpresa a quantidade de visitantes no Festival da Sopa.

Gosta de música e de dançar?

Gosto de boa música, especialmente da boa música que se faz em Portugal, e claro que gosto da dança.

E tem jeito?

Algum, pelo menos os meus pares ainda não me agrediram.

Qual o último livro que leu?

Não sou de leituras, sou mais de oferecer livros!

E o último filme?

Para filmes também não há muito tempo disponível (pelo menos para ir ao cinema).

O último filme no cinema foi o Pátio das Cantigas!

À lupa

Nome: António José Vidigal Gaspar

Filhos: Dois, Afonso e Martim Gaspar

Hobies: Ciclismo (BTT para apreciar a natureza) e ténis.