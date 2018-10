Greve: Escolas do concelho fechadas

O Jornal O Almeirinense apurou que a escola dos Charcos, Moinho de Vento e Canto do Jardim (P3), Jardim Infância número 1 estão fechadas depois de se registar 100% de greve dos professores. O Centro Escolar de Fazendas, Jardim Infância Raposa, EB Paço dos Negros (a funcionar em Marianos) também estão fechados.

Na EB23 de Fazendas, O Almeirinense sabe que alguns dos alunos não tiveram os primeiros tempos do dia.

Os professores iniciam esta segunda-feira uma nova greve de quatro dias, repartida por regiões, e que culmina na sexta-feira, 5 de outubro, com uma manifestação nacional em Lisboa, Dia Nacional do Professor.

O objetivo é reivindicar a contabilização de todo o tempo em que a carreira dos docentes esteve congelada — nove anos, quatro meses e dois dias — para efeitos de progressão de carreira.

O primeiro dia de greve deverá afetar sobretudo as escolas dos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém, embora os professores de outras regiões possam aderir ao protesto. Terça-feira, a paralisação chega aos distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro. No dia 3 de outubro, o protesto afetará Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco e no dia 4 Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

(em atualização)