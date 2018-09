Motorista de autocarro da Junta de Benfica do Ribatejo ferido em acidente aparatoso que envolveu três viaturas

O motorista do autocarro da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo ficou ferido na sequência de um acidente na manhã desta sexta-feira, 28 de setembro, na rua Afonso Costa, em Cortiçóis.

O acidente envolveu o autocarro da junta, um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias que se encontrava estacionado. O autocarro circulava sem passageiros.

Segundo apurou O Almeirinense o primeiro embate terá ocorrido num cruzamento entre o autocarro e a viatura ligeira de mercadorias. Após o primeiro choque, o autocarroembateu com violência no pesado de mercadorias que se encontrava estacionado, o que provocou ferimentos considerados leves no profissional da junta de freguesia de Benfica do Ribatejo, que foi posteriormente encaminhado ao Hospital de Santarém pelos bombeiros.

Os dois ocupantes do outro veículo envolvido foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim que estiveram no local com cinco elementos apoiados por duas viaturas.

Devido aos danos elevados, o autocarro da junta ficou inoperacional e deve seguir para abate.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.