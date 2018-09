Escola Superior de Educação apresenta primeira formação em Portugal para a Educação Inclusiva

A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém realiza na próxima sexta-feira, dia 28 de setembro, o Open Day de apresentação da formação em Literacia Digital para o mercado de trabalho, que decorre pela primeira vez no ano letivo 2018/20.

No evento, a ter lugar no Auditório 1 da ESE do Instituto Politécnico de Santarém, será apresentada a rota do digital para o mercado de trabalho, que contará com intervenções de Carlos Zorrinho – Deputado do Parlamento Europeu-, do Presidente do IP Santarém, José Mira Potes e do Vice-Presidente Nuno Bordalo Pacheco. Serão também apresentados os patrocinadores da formação, o handbook, a página web, a estratégia de social media, bem como os voluntários que integram este projeto – com idades dos 7 aos 70 anos, e as unidades curriculares que constituem o 1º ano da formação. Os estudantes que integram esta iniciativa pioneira do IP Santarém terão também um momento de intervenção, com a partilha dos seus testemunhos inspiradores.

Apresentando-se como um modelo inovador em Portugal, este é o primeiro programa de formação de educação inclusiva, em contexto de ensino superior, para deficiência intelectual. Constituindo uma referência para outras experiências, esta formação promove o desenvolvimento pessoal, bem-estar e inclusão social e laboral a partir do ambiente de ensino superior da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico Santarém. A primeira edição desta formação tem início no presente ano letivo e prolongar-se-á por dois anos letivos.

O handbook da formação poderá ser consultado em: https://pt.calameo.com/read/0050412742f57fe81ea45