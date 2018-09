Luisão anuncia fim de carreira na Luz e Luís Boazinha em Almeirim

Luís Boazinha anunciou recentemente que vai pendurar as botas no final da temporada, após mais de 25 anos a competir entre as modalidades de futebol e futsal.

O atleta anunciou a saída do futsal distrital, antes da temporada iniciar, para assim poder despedir-se da modalidade em “todos os pavilhões, de todos os “adversários”, amigos e de todos os árbitros.”

Luís Boazinha iniciou-se para o futebol nos escalões de formação do União de Almeirim, com uma passagem no escalão de juniores no SL Cartaxo e acaba por fazer um temporada como sénior no Fazendense.

A passagem para o Futsal acontece na época 2006/2007 na equipa da União de Veteranos de Almeirim, passa pela equipa da Escola de Superior Técnica de Gestão, GDR Conforlimpa, Fazendense, União de Almeirim, Caixeiros, e termina com três épocas no São Vicentense.

O jogador refere que a decisão foi pensada e que se sente feliz pelo percurso que teve no desporto.

Leia aqui o comunicado de Luís Boazinha:

“Decidi anunciar que esta será a minha última época enquanto jogador… Para quem anda no desporto sabe o quanto custa este dia e decidi fazê-lo no início de época, para me conseguir preparar psicologicamente e me despedir de todos os pavilhões, de todos os “adversários”, de todos os amigos, de todos os árbitros.

Agradecer a todos os clubes onde joguei, a todos os treinadores que tive, a todas as direções e a todos os colegas é pouco… foram 25 anos.

Fui e sou um fe lizardo por tudo o que o desporto me deu e por poder decidir quando e onde terminar a minha carreira. Tudo farei para terminar em grande e entregar um título que prometi…



Pai , Mãe e Mano obrigado por terem estado sempre presentes… Rita obrigado meu amor… Afonso agora começas tu meu filho a escrever o legado dos Boazinhas.

Um abraço Luís Boazinha”