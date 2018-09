A Associação de Pais de Almeirim vai estar, entre as 15h e as 18h de sábado, 22 de setembro, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval com uma banca para proceder à renovação e angariação de novos sócios para a associação.

Podem ser associados os pais com filhos que frequentam as escolas do ensino público nas freguesias de Almeirim ou Benfica do Ribatejo.

A quota da Associação de Pais de Almeirim tem um valor a partir de €2/ano.