A FARPA comemora 20 anos com concerto de Ricardo Carriço

A Associação A Farpa comemora oficialmente no próximo sábado dia 29 de setembro, 20 anos de existência com um espectáculo musical acústico com Ricardo Carriço, no Convento de S. Francisco, em Santarém.

Para além do concerto solidário a associação vai proceder à oficialização pública de Ricardo Carriço como padrinho da Associação.

A FARPA, desde a sua criação em Fevereiro de 1998 é uma IPSS reconhecida como pessoa colectiva de Utilidade Pública, com sede provisória no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém.

A 3 de Fevereiro de 1998, técnicos, família e amigos de utentes do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém, EPE resolvem unir esforços e criam a FARPA – Associação de Amigos e Familiares do Doente Psicótico.

A FARPA surge como consequência da inexistência de quaisquer respostas na área da reabilitação psicossocial da pessoa com doença mental grave, num distrito de grande dimensão como o de Santarém. A FARPA pode ter como associados Pessoas Singulares maiores de 18 anos e Pessoas Colectivas.