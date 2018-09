Seniores femininas do União de Almeirim estreiam-se com goleada no campeonato (C/VÍDEO)

A equipa de seniores femininas do União de Almeirim estreou-se no domingo, 16 de setembro, no campeonato nacional da 2ª divisão com uma goleada por 7-1 frente ao C.P. Pego.

A primeira jornada do campeonato para a equipa do União de Almeirim foi fora de portas e a equipa mostrou estar bem fisicamente e esteve muito inteligente a jogar.

Na primeira parte obrigou sempre o Pego a correr atrás da bola, o que fez com que existisse desequilíbrios defensivos e a partir desses mesmos desequilíbrios a equipa chegou ao primeiro com muita naturalidade e seguindo-se o segundo, terceiro e o quarto já mesmo em cima do intervalo.

Na segunda parte com uma grande circulação de bola acabou por dominar o resto do encontro resultando em mais três golos.

Marcaram para o União de Almeirim Márcia Graça (2), Márcia Caseiro (2), Carolina Coelho (2) e Luísa Branquinho.

Veja aqui o resumo do jogo: