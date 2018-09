Casas do Ambiente repete vitória no Grande Prémio Empresarial de Karting

Depois de ter vencido, em 2017, o Grande Prémio Empresarial de Karting, a empresa de Almeirim voltou a ganhar este sábado a competição empresarial organizada pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. Em prova estiveram 17 equipas.

A empresa Casas do Ambiente venceu a edição 2018 do Grande Prémio Empresarial de Karting, organizado pela NERSANT no Kartódromo de Almeirim, este sábado, dia 15 de setembro. A empresa voltou assim a ser a grande vencedora deste evento, com 328 voltas dadas à pista durante as seis horas de realização do evento, onde competiram no total 17 equipas. No pódio ficaram ainda a equipa Fast Hope Racing 1, da empresa SPR Esperanças, que arrecadou o segundo lugar e a equipa Riográfica, ambas com 217 voltas completadas ao circuito do Kartódromo de Almeirim (prevaleceu quem o fez de forma mais rápida).

Em 4.º lugar, classificou-se a equipa da DigitalSolutions, seguindo-se, em 5.º, a SolAdvance e, em 6.º, a J. Ressonha. A Pegop ficou em 7.º lugar, o Núcleo Inicial em 8.º, e a Fast Hope Racing 2, em 9.º. Em 10.º lugar classificou-se a equipa da NERSANT, em 11.º a Resitejo e em 12.º a Tequalcomvis. A equipa da Trigénius ficou em 13.º lugar, seguida da Mundiarroz, que ficou em 14.º e da Móveis Caneiro, em 15.º. Em 16.º lugar classificou-se a Taguspharma e em 17.º, a MaiorLux.

Este ano, o GP Karting NERSANT voltou a realizar-se em Almeirim, tendo a prova tido, como habitualmente, a duração de seis horas. Com uma participação total de mais de 100 colaboradores das empresas da região, o evento proporcionou momentos de salutar competitividade uma vez que os colaboradores das empresas puderam, ao mesmo tempo que competiam por um lugar no pódio, criar laços entre si através do convívio e divertimento proporcionado pelo encontro. Para além disso, a prova foi ainda um excelente espaço de confraternização entre as diferentes empresas participantes.

Com a realização do Grande Prémio Empresarial de Karting, a NERSANT pretende estimular o espírito de equipa entre os elementos das empresas e proporcionar aos participantes momentos de descontração e confraternização fora do ambiente normal de trabalho.