Aulas decorrem dentro da normalidade na Escola de Marianos

Após a confusão entre pais e autarquia por causa da falta de condições na Escola de Marianos, as aulas decorrem dentro da normalidade desde de terça-feira, 18 de setembro, tal como prometido pelo Presidente da Autarquia de Almeirim, Pedro Ribeiro.

Os pais estavam revoltados porque encontraram na passada segunda-feira, 17 de setembro, a escola suja com lixo pelo chão, com fios eléctricos à mostra, tampas de esgoto danificadas, refeitório cheio de ferramentas, salas sem cortinados e falta de segurança. O Almeirinense deslocou-se nesse mesmo dia ao local, mas a Vereadora da Educação impediu os jornalistas de registarem imagens no interior mas não conseguindo resolver o problema chamou o Presidente da Câmara para falar com os pais e dar explicações à comunicação social.

Esta terça-feira, 18 de setembro, o nosso jornal voltou ao local para perceber se a situação estava resolvida, algo que se veio a confirmar. Desta vez Maria Emília Moreira fez questão de fazer uma visita guiada pela escola para mostrar que estava tudo arrumado e em condições normais de funcionamento, estando só a decorrer uma pequena obra na sala que tinha um teto de fibrocimento.

A autarquia colocou uma vedação em falta, retirou um cabo de aço de sustentação de um poste, que punha em causa a segurança das crianças, Reparou a entrada traseira da escola e as caixas de esgoto no recreio, colocou lâmpadas na entrada do alpendre, cortinados e removeu o tronco de uma árvore velha.

A cozinha e o refeitório já se encontrem sem um amontoado de caixas e sacos, estando já em funcionamento.

Entretanto foram iniciadas as obras na Escola de Paço dos Negros que devem demorar cerca de seis meses estando a mudança agendada para a interrupção letiva da páscoa.