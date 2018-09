Acidente da Zona Industrial de Almeirim provoca dois feridos

Dois feridos ligeiros é o resultado de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias ao final da manhã desta sexta-feira, 14 de setembro, na EN 114 junto à Zona Industrial, em Almeirim.

Segundo fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro o alerta para este acidente foi dado pelas 12h29. As vítimas do acidente são dois viticultores, com cerca de 50 e 70 anos, ocupantes do veículo de mercadorias que vinha de uma manhã de vindima.

Devido aos ferimentos as vítimas foram transportadas ao Hospital Distrital de Santarém pelos bombeiros.

No local estiveram nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e Municipais de Alpiarça apoiados por quatro viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.