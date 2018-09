Da esquerda para a direita: Cuidar

Visualizei nos últimos tempos, não só através de fotos nas redes sociais, mas pessoalmente, queixas e denúncias de despejo/abandono de materiais juntos a contentores, sujidade nos espaços verdes e lagos, ruas e estradas por limpar e cuidar.

Cuidar dos espaços verdes, infraestruturas e demais, não é só uma responsabilidade/obrigação da Câmara e/ou Juntas, mas também da população.

Evitar deixar sacos de lixo fora do contentor, porque está cheio e o mais próximo ainda fica a alguma distância, não será uma justificação para a população, mas será uma justificação para a Câmara procurar a origem e encontrar a solução. Será pequeno para os habitantes da zona, ou também terá a ver com a frequência e/ou horário da recolha? Assunto que os serviços terão de verificar e avaliar, se não o fizeram já e por gestão não terá sido solucionado. No entanto, não pode ser descurado as limpezas, manutenções e conservações, desde a limpeza dos contentores, à reparação dos pavimentos dos silos das ilhas ecopontos, bem como, melhorar e aumentar a oferta de separação de resíduos, como por exemplo, os óleos alimentares. Ajudaria, igualmente, saber onde está este tipo de recetáculos, no caso de não haver junto à área de habitação.

Nos espaços verdes e todas as infraestruturas que os complementam, é igualmente fundamental a colaboração da população, não só com o cuidado com lixos e dejetos dos animais de companhia, como o não vandalizar, pintando slogans de uma juventude partidária sobre um conflito internacional.

Os exemplos de quem governa ou tem pretensão de governar terá de ser pela positiva, não pela negativa.

João Vinagre – CDS Almeirim