Padre António Cardoso despede-se de Monte Real e Souto da Carpalhosa

O padre António Cardoso, natural de Foros de Benfica, despede-se no próximo dia 23 de sertembro das comunidades do Souto da Carpalhosa e de Monte Real, onde vinha a colaborar desde os tempos de diácono.

As comunidades do Souto da Carpalhosa e de Monte Real vão celebrar uma Missa de ação de graças pela dedicação e trabalho do padre António Cardoso, às 16h, na igreja paroquial de Monte Real.

O sacerdote foi ordenado no passado mês de abril e tomará posse como pároco das Pedreiras e do Juncal, no próximo dia 30 de setembro.

Após a celebração, haverá um convívio de despedida, com lanche partilhado entre todos os paroquianos de ambas as comunidades que queiram participar.