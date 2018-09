Caldeirão da Sopa da Pedra preparado para a Corrida Mais Louca do Mundo

Os KFC-Karting Frades no Caldeirão já estão a postos para a partida do 3º Grande PRémi Red Bull Lisboa. A prova de carrinhos cheios de orignalidade e velocidade começa pelas 13h30.

Almeirim está representado pela equipa Karting Frades no Caldeirao (KFC) que tem como veículo uma caldeirão da sopa da pedra de três rodas sem motor, feito integralmente de materiais reciclados como papel de jornal, cartão, ferro, borracha e muita soldaduras.

Para participar na prova os carrinhos tem de ser “cem por cento artesanais” e a não usarem “qualquer tipo de propulsão mecânica”, sendo a gravidade o fator mais importate da corrida.

Fernando Alvim e Rui Maria Pêgo são os hosts desta terceira edição do Grande Prémio Red Bull. Ao longo do dia, as equipas participantes vão ser avaliadas por um júri composto pelo piloto Tiago Monteiro, o atleta Hélder Nunes, a locutora Joana Cruz e a apresentadora Rita Camarneiro

A equipa vencedora ganha uma experiência única Red Bull Racing durante um fim-de-semana, numa corrida europeia, em parceria com a TAP. Os segundos classificados ganham uma experiência WRC Rally de Portugal em 2019 e os terceiros ficam com uma driving experience em conjunto com o piloto Tiago Monteiro.

O Grande Prémio Red Bull – A Corrida Mais Louca do Mundo vai ser transmitida em directo, a partir das 14 horas de Domingo, na SIC Radical e no Instagram da Red Bull Portugal.

A abertura do Grande Prémio Red Bull Lisboa está marcada para as 13:30 e não é preciso comprar bilhete: a entrada é livre.