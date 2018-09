Pedro Bento continua aventura mundial depois de grave acidente

O almeirinense Pedro Bento vai regressar à competição para completar o objetivo de conquistar as 10 mais duras provas do mundo em BTT. Depois de um grave acidente em abril de 2017, o ciclista vai participar entre 13 e 20 de outubro no Crocodile Trophy, em Queensland, Austrália.

A 6ª prova de Pedro Bento é composta por oito etapas e tem aproximadamente 700 kms de distância, sendo considerada a prova mais antiga do mundo por etapas. Realiza-se no nordeste da Austrália com uma ligação entre Cairns e Port Douglas. Os oito dias de prova incluem trilhos exuberantes da floresta tropical, trilhos nos arredores típicos da mata nativa, travessias de rios e pelo icônico Outback australiano e termina na belíssima Four Mile Beach.

Em declarações a O Almeirinense, o ciclista garante que se sente preparado para o desafio e o objetivo principal é terminar a prova.

“Após um prognóstico muito reservado, de uma cirurgia de urgência para colocar dois ferros e oito parafusos e uma outra cirurgia para retirar todo o material tenho recuperado a bom ritmo. O meu desafio de terminar as cinco provas restantes agora é ainda maior.” refere o atleta.

O atleta agradece ainda o apoio prestado ao Restaurante o Forno; à Ribabike; à Óptica Vanessa e a Tânia Capela Depilação a laser.