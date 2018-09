Águas do Ribatejo e DECO apelam ao consumo responsável de água

“A água é de todos – Não ao seu desperdício” é a frase chave da campanha que a Águas do Ribatejo (AR) está a fazer em parceria com a DECO. Durante o mês de setembro, os 75 mil clientes e 150 mil consumidores de água nos sete concelhos onde a AR garante o abastecimento irão receber uma brochura com informações úteis sobre a água e dicas para o consumo responsável da água.

“A campanha visa reduzir o desperdício de água tratada e fomentar o uso racional deste bem precioso. Esta publicação vai chegar com a fatura da AR e desta forma convidamos os clientes e consumidores a refletirem sobre as vantagens de consumir apenas a água necessária”, revela o Presidente do Conselho de Administração da AR, Francisco Oliveira que é também Presidente da Câmara Municipal de Coruche.

Suzana Pestana da Delegação do Ribatejo e Oeste da DECO explica que a ideia é com uma linguagem simples e símbolos divulgar pequenos gestos que ajudam a reduzir os consumos de água. “Use a água de forma responsável. Poupe o Ambiente e não deixe o seu dinheiro ir por água abaixo” é uma das frases da publicação que recorre aos tons azul e verde, associados à água e ao ambiente.

Francisco Oliveira da AR recorda que a empresa tem objetivo de reduzir as perdas de água (água tratada e distribuída que não é faturada) para os 20% até 2020. Nesse sentido a empresa está a realizar investimentos na maioria dos 44 sistemas de abastecimento e a aperfeiçoar os procedimentos em sintonia com as autarquias locais e entidades com maiores consumos.

A campanha da DECO e da AR inclui a participação nos principais eventos da região. Em Setembro, de 5 a 9, irá estar na Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça (ALPIAGRA) e em outubro na Feira Nacional dos Frutos Secos em Torres Novas.

Suzana Pestana da DECO realça ainda as ações feitas nas escolas, universidades seniores, associações e municípios de modo a tocar os vários públicos.

As ações irão decorrer nos municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Coruche, Chamusca, Salvaterra de Magos e Torres Novas num universo de 150 mil consumidores.

Francisco Oliveira, que preside à assembleia geral da Associação Portuguesa de Distribuição de Água (APDA), entidade que congrega as principais entidades gestoras da água, destaca o trabalho feito pela DECO na defesa do consumidor e da água. “A DECO é um parceiro de excelência por tudo o que representa na sociedade portuguesa. Estamos certos de que este trabalho vai ter resultados a médio e longo prazo”, adianta.

O autarca espera que à semelhança de eventos anteriores promovidos pela AR (como a promoção do consumo da água da rede com a colocação de dezenas de fontes em locais públicos), estas ações possam ser replicadas noutras regiões do país.