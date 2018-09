Afonso do Canto no Top 20 do Campeonto da Europa de Triatlo Youth

O almerinense Afonso do Canto terminou a participação no 17º lugar do Campeonato da Europa de Triatlo Youth, em Loutraki, Grécia.

Depois se ter classificado no quinto lugar da semifinal, no dia 30 de agosto, Afonso conquistou um lugar no Top 20 da prova europeia no sábado 1 de setembro.

Afonso do Canto foi um dos atletas que esteve integrado na comitiva da Seleção Nacional de Triatlo, em Youth. Alexandre Montez foi 2.° classificado, José Vieira 4º, Alexandre Silva 8º, Alexandre Ribeiro 14º, e Afonso do Canto, 17º.

A comitiva portuguesa conquistou ainda a Medalha de Bronze em estafetas mistas neste mesmo campeonato.