80 pessoas participam no 2º encontro de Motos Clássicas de Almeirim

80 pessoas participaram no 2º Encontro de Motas Clássicas que se realizou no passado dia 2 de setembro, em Almeirim.

O encontro foi promovido pela secção de Motas Clássicas do CADCA e esteve integrado no Festival da Sopa da Pedra.

Nuno Tapadeiro, dirigente da secção Motas Clássicas do CADCA, garante que a segunda edição do evento foi um sucesso. “Todos os participantes gostaram muito do percurso deste ano, foi espetacular”.

Este ano o evento começou com uma benção das motas em Fazendas de Almeirim, depois seguiu-se o passeio das motos e no final os participantes visitaram a Quinta do Casal Branco, que entusiasmou todos os amantes das clássicas.

A organização prevê que em 2019 se volte a realizar a terceira edição do Encontro de Motos Clássicas, ainda que sem data definida.

