Tomates usados na tomatada já foram consumidos

As 30 toneladas de tomate que foram utilizadas na Tomatada no passado dia 1 de setembro, em Almeirim, já foram comidas por dezenas de vacas numa exploração agrícola da região.

A iniciativa visava promover a boa disposição e ao mesmo tempo divulgar a agricultura, em particular o tomate que tem tanta história no concelho. O tomate usado neste evento era considerado matéria excedentária, de reduzido valor comercial e no final foi utilizado para ração animal. Mesmo a água utilizada foi substancialmente menos do que gasto normalmente, por exemplo, num pivot para rega ou no consumo doméstico no concelho de Almeirim.

Perto de mil pessoas transformaram um troço da circular urbana num tomatódromo e durante duas horas fizeram a maior guerra de tomates de Portugal. Domingos Martins, Presidente da Associação 20 kms de Almeirim não escondeu o orgulho “por ver tanta satisfação de tantas pessoas de tantos pontos do país e outros países, sem ouvir reclamações. Superou todas as minhas expectativas.”

