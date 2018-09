Almeirinense no topo do mundo: Quase dois dias a correr no UTMB

Joel Simões, atleta dos 20 kms de Almeirim, participou no UTMB, a maior prova de Trail Running do Mundo que decorreu desde dia 31 de agosto nas majestosas montanhas dos Alpes e terminou este domingo.

Em declarações a O Almeirinense e pouco depois de ter terminado a prova em 44 horas, Joel Simões reconheceu que “a prova foi difícil como estava à espera, mas ainda mais ficou com chuva e temperaturas a rondar os -10 à noite e ventos fortes”. O atleta dos 20 kms admite que “não estava à espera foi do que me aconteceu com o estômago, nunca me tinha acontecido, não entrar nada, sem energia e sempre mal disposto, a prova foi feita normalmente num passo confortável e ir progredindo, e assim foi até ao km 54 mais menos foi quando comecei a ficar sem energias. Fui até aos 80 kms onde fiquei parado quase 2h a ver se isto ficava bom, um colega meu deu-me produto gástrico e também fui a um enfermeiro, estive quase a desistir mas tive o apoio das pessoas mais importantes para mim e lá segui.”

Joel Simões os 170 kms em 44 horas e 42 minutos.