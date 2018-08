“Al Color Run foi a melhor”… segue-se a Tomatada

As ruas de Almeirim encheram-se este sábado, dia 25 de agosto, de tinta, animação e muitos quilogramas de tinta. Foi na quinta edição da Al Color Run que juntou perto de mil participantes.

“Al Color Run no final da sua quinta edição, que segundo variadíssimas opiniões foi a melhor, a animação foi enorme. Obrigado a todos. Procuramos elevar Almeirim a patamar elevado, com muita humildade. Para o ano iremos tentar fazer melhor. As ideias andam aí”, diz Domingos Martins, Presidente da Associação 20 kms de Almeirim.

Agora no próximo sábado, dia 1 setembro, a Associação 20 kms de Almeirim vai realizar a Tomatada e vão estar à venda as poucas t-shirts disponíveis.

As entradas serão controladas por pulseiras com direito a duas bebidas na zona exterior do recinto, junto à entrada.