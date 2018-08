Triologia da leitura

LER, INTERIORIZAR e SONHAR poderá ser a TRIOLOGIA (conjunto de três coisas com algo em comum) DA LEITURA.

Numa altura onde a quase totalidade das crianças e jovens estudantes estão no período das suas férias escolares e os seus familiares aproveitam para estar uns dias de férias, podemos AFIRMAR que é o MOMENTO CERTO para LER.

Desde o verão de 2006 que existe o PLANO NACIONAL DE LEITURA em Portugal e durante os primeiros dez anos esteve presente de uma forma ativa nas Escolas Portuguesas incentivando à LEITURA e disponibilizando milhares de obras literárias de acordo com os vários gostos e idades das crianças e jovens estudantes. É um PROJETO de âmbito NACIONAL e TRANSVERSAL a todas as disciplinas e idades escolares. Sendo que, desde 2018, tem um novo público-alvo: os adultos. De forma a que a nossa sociedade potencialize a sua literacia (capacidade de usar a leitura e a escrita como forma de adquirir conhecimentos, desenvolver as próprias potencialidades e participar ativamente na sociedade).

Através do site do PLANO NACIONAL DE LEITURA (http://pnl2027.gov.pt/np4/home) é possível descobrir as infinitas opções que existem e os projetos desenvolvidos e criados com o intuito de promover o gosto pela LEITURA.

INTERIORIZAR o que lemos leva-nos a uma outra dimensão espacial e faz com que todos nós concebamos momentos/oportunidades num MUNDO IMAGINÁRIO e BELO. Quando lemos um livro damos por nós a NAVEGAR e a IMAGINAR as suas personagens e a CONCEBER ideias e os momentos que se irão seguir.

Daí o SONHAR. Todos nós podemos gostar, muito ou pouco, de LER mas quando o fazemos acabamos por INTERIORIZAR o que lemos e consequentemente SONHAR com as palavras e cada detalhe descrito em pormenor.

Não é fácil incutir o gosto pela LEITURA nas nossas crianças, jovens e adultos. Mas vale sempre a pena tentar porque o RETORNO é imenso e impossível de quantificar. Saber expressar as nossas ideias e pensamentos através da escrita é um bem sem preço e que se ADQUIRE e POTENCIALIZA através da LEITURA e da PRÁTICA.

Termino com um desafio para TODOS VÓS. Escolham um livro QUALQUER e LEIAM … Demorem o tempo que for necessário para o ler na íntegra … No final façam um RESUMO do mesmo … Façam o mesmo, repetidamente, e estou certo que ao fim de um ano vão verificar que as palavras irão começar a “saltar da vossa cabeça” de uma forma espontânea com o passar do tempo … LER, INTERIORIZAR e SONHAR …”