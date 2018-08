Almeirinense participa nos Jogos Europeus de Bombeiros e Polícias

Joaquim Rafael Gomes vai representar os Bombeiros Municipais de Santarém nos Jogos Europeus de Bombeiros e Polícias que se realizam entre 21 e 29 de setembro, em Gibraltar.

Como o nome indica é uma prova destinada a bombeiros e polícias no ativo, com diversas modalidades desportivas. Joaquim Gomes, que compete atualmente pela equipa ETAM-DO (Samora Correia), vai participar na modalidade de Taekwondo no dia 23 de setembro, em representação dos Bombeiros Municipais de Santarém e conta com o apoio da Câmara de Santarém.

“Esta é uma prova que levo com bastante responsabilidade e sentimento de realização ao poder juntar duas das coisas que mais adoro na vida, que são os bombeiros e a competição de taekwondo”, refere o atleta e bombeiro.