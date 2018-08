Diário da Constança: Finalmente o bom tempo chegou, e veio com força!

Olá Amiguinhos!

Finalmente o bom tempo chegou, e veio com força! Nestes dias de maior calor só se está bem dentro de água, numa piscina ou mesmo na praia. E foi mesmo isso que fiz no fim de semana passado. Aproveitei o clima mais fresco de Peniche e fui dar uns mergulhos com a minha família, e que mergulhos!

Como sabem eu gosto muito de água, no banho em casa, numa piscina, na praia, tenho mesmo um gosto especial pela beira mar e das ondinhas nos meus pés. Também dou uns mergulhos de vez em quando com a ajuda da minha família. Sabendo desta minha atração pelo mar, a equipa de Intervenção Precoce de Almeirim, ofereceu-me pelo meu aniversário, uma aula de Surf.

Fui muito bem-recebida pelo staff da Escola de Surf de Peniche, na Praia da Gamboa. O instrutor, Flávio Boavida Santos, foi quem me pegou ao colo e me levou nesta aventura. Vestido o fato, lá fui eu apanhar umas ondas, feliz e contente da vida. Com o meu pai de um lado e o Flávio do outro, fiz-me ao mar deitada na prancha e não foi preciso muito tempo para tomar o gosto. Embora não fosse uma aula convencional, a ideia é a de praticar um desporto em que possa exercitar os músculos e ganhar mais equilíbrio, e se fosse num ambiente aquático melhor! Dentro das minhas limitações, o Surf é o mais indicado, à semelhança noutros países a prática deste desporto, também é indicado em diversas terapias. Em Cádis, Espanha, existe uma escola de surf que proporciona aulas adaptadas a pessoas com dificuldades motoras e não só. Uma coisa boa a importar para o nosso país, para isso conto com a ajuda da Escola de Surf de Peniche. Surf’s Up!!

Ao fim de mais de 4 meses de espera, os meus equipamentos chegaram! Foram meses angustiantes, penosos mesmo, cheios de incerteza e de preocupações. Vieram ao de cima muitas dúvidas, a incerteza de ter encontrado a empresa certa pairou sempre nas nossas cabeças e de alguns amigos que contribuíram para que eu os tivesse. Essa nuvem só se dissipou há 15 dias atrás quando nos telefonaram a dizer que o Standing-Frame e o Andarilho já tinham chegado e que vinham fazer a entrega.

Como já estava de férias a entrega foi em minha casa, foi um momento especial, para mim e para a minha família. Vamos agora trabalhar cada vez mais e dar uso aos equipamentos.

Por vezes posso ser um bocadinho aborrecida ao estar a repetir os agradecimentos pelas as ajudas que tenho sido alvo. Mas acreditem, nunca é demais agradecer quando a ajuda é do coração, da amizade e com sentimento.

Agradecer à família Conde de Sobral, ao empresário de Coruche, ao meu Amigo Nilton, à equipa de Intervenção Precoce e, a todos os meus Amigos que estão sempre ao meu lado, todos os dias.

Juntos, Somos Mais Fortes!!

Prometo voltar em breve, com mais acontecimentos e boas noticias. Continuem atentos à minha página https://m.facebook.com/vamosajudaraconstanca, beijinhos fofos e calorosos da vossa Amiga Constança.