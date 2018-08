Juvenis do União de Almeirim preparados para o campeonato nacional

A equipa de juvenis do União de Almeirim perdeu por 2-1 o jogo de apresentação frente ao Clube Desportivo Pinhalnovense este sábado, 11 de agosto, no Estádio D Manuel de Mello.

Este foi o último jogo de preparação, de uma série de quatro, da equipa de juvenis que vai militar na série C do campeonato nacional de juvenis que conta com equipas como Sporting CP, União de Leiria, Caldas, Sintrense, CADE, Elvas, Bairro do Valongo, Sacavenense, Loures, Marinha Grande e Naval 1893 equipa que defronta em casa na primeira jornada.

Bruno Carrapato fez um balanço positivo da pré-época, analisando o trabalho dos atletas e as diferenças de campeonato.

“Os miúdos perceberam o que queremos para o resto do campeonato, trabalhamos bem, sabemos que vamos estar inseridos num contexto completamente diferente do distrital e a pré-época foi bastante positiva”, comentou o treinador no final do encontro.

O treinador almeirinense realça ainda a competitividade dos campeões distritais e o orgulho de estar nesta competição.

“Pode-se esperar um equipa competitiva, que vai disputar todos os jogos da mesma forma num campeonato muito difícil. Tenho-lhes dito que tem de aproveitar esta oportunidade única e acima de tudo dignificar o clube ao máximo.”, refere o técnico.

O primeiro jogo do campeonato dos juvenis do União de Almeirim é já no próximo domingo, 19 de agosto, pelas 11h no estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim.