Num Verão que no inicío se apresentou envergonhado, vai realizar-se um evento para o homenagear, aproveitar e refrescar, com estes dias de calor!

No próximo dia 24 de Agosto, 6ªfeira, a partir das 18h irá realizar-se o Minoc Wine Sunset no complexo aquático de Santarém, no terraço e respectivo restaurante do El Galego. Os ingredientes especiais estão reunidos para a fórmula de sucesso, vinho, terraço, gastronomia e música, a cargo do DJ John M.

Vai de certeza querer estar presente neste evento pioneiro em Santarém e testemunhar a versatilidade de um vinho especial – Minoc, em três momentos distintos: sunset (entrada livre com prova de vinho grátis), jantar (com vinho à discrição) e na discoteca Respública (entrada livre com oferta de um copo de vinho)..

Pode adquirir a usa pulseira, com a garantia de momentos inesquecíveis, com o valor 15€.

“Bora lá Minocar a fundo no El Galego!!!”

Mais informações: Fcb – Minoc Wine Sunset . 24 Agosto Complexo Aquático Santarém