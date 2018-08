IPMA lança aviso vermelho devido a temperaturas acima dos 45 graus

A partir desta quinta-feira, 2 de agosto, as temperaturas máximas vão bater recordes oscilando entre os 45 e os 46 graus celsius e as mínimas oscilarão entre os 21 e os 25 graus celsius, no concelho de Almeirim.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adverte que as temperaturas máximas vão estar “muito acima dos valores normais para a época” e podem atingir “máximos absolutos em vários locais”.

O aviso vermelho está em vigor a partir das 10h59 de quinta-feira, 2 de agosto até às 6h do dia 4 de agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

No entanto a partir das 10h59 desta quarta-feira, 1 de agosto, está acionado o aviso amarelo, pelos mesmos motivos.

Os raios Ultra Violenta estão também com índice muito elevado. O IPMA colocou também sob aviso vermelho os distritos de Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Devido a este fenómeno meteorológico a Proteção Civil e Direção-Geral de Saúde lançaram alertas e conselhos à população.

A DGV aconselha as pessoas a permanecerem em locais frescos, ingerirem muita água para evitar a desidratação (transporte consigo uma garrafa de água) e desaconselha a ingestão de bebidas alcóolicas e de comidas ” pesadas”. Não esquecer a colocação de protetor solar, mesmo que não esteja na praia e evite a exposição solar das 11h às 16h. Use vestuário adequado, peças de roupa leves, de preferência de algodão, e de cor clara, dado que estas refletem o calor e a luz solar e ajudam o corpo a manter as temperaturas normais. Não esqueça o chapéu e óculos de sol. Proteja também crianças, idosos e animais de companhia. Não deixe no carro, por nenhum instante, estes grupos de risco.

A Proteção Civil está no seu alerta máximo e lembra que até dia 30 de setembro é proibido fazer queimadas, fogueiras ou lançar balões ou foguetes, fumar ou fazer lume na floresta e nas estradas circundantes. Se está a executar trabalhos agrícolas, atenção redobrada a equipamentos susceptíveis de produzir faíscas.