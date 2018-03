Ciclismo dos 20 kms organiza 11ª Maratona Rota da Sopa da Pedra

A Secção de Ciclismo da Associação de 20km realiza no próximo dia 15 de abril, pelas 10h, a 11ª Maratona Rota da Sopa da Pedra, em Almeirim.

A meia-maratona de 40 km têm as inscrições abertas até ao dia 8 de abril com o custo de 10 rodas sem direito a almoço ou 19 rodas com almoço incluído.

A maratona de 70 km abre as inscrições no dia 8 até dia 12 de abril com o custo de 12 rodas sem direito a almoço ou 21 rodas com almoço incluído.

Para os três melhores classificados de cada maratona a associação atribui prémios.

A 11ª Maratona Rota Sopa da Pedra está inserida no Troféu Open Meia-Maratona Santarém / Pódio BikeShop, na Taça Regional de Maratonas da ACS e ainda conta como prova pontuável para a Taça de Portugal de XCM.