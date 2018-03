Produtores de Almeirim conquistam IX Gala dos Vinhos do Tejo

O concelho de Almeirim foi o grande vencedor da IX Gala dos Vinhos do Tejo de 2018. Em 50 medalhas de excelência, prata e ouro os produtores da região de Almeirim conquistaram um total de 20 reconhecimentos.

O IX Concurso de Vinhos do Tejo foi organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo em parceria com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, que se realizou a 24 de março no Hotel dos Templários em Tomar. O concurso contou com o maior número de sempre de vinhos e produtores.

Manuel Lobo de Vasconcelos e Joana Silva Lopes da Quinta do Casal Branco foram considerados os Enólogos do Ano. O prémio empresa Dinamismo foi atribuído à Adega Cooperativa de Benfica.

Medalha de Excelência:

Falcoaria Vinhas Velhas, Branco 2016 – Casal Branco, Sociedade de Vinhos, SA

Falcoaria Colheita Tardia, Branco 2014 – Casal Branco, Sociedade de Vinhos, SA

Medalha de Ouro:

Varandas Licoroso, Branco 2005 – Adega Cooperativa de Almeirim, CRL

Falcoaria Colheita Tardia, Branco 2014 – Casal Branco, Sociedade de Vinhos, SA

Falcoaria Vinhas Velhas, Branco 2016 – Casal Branco, Sociedade de Vinhos, SA

Quinta da Alorna Abafado 5 Years, Branco 2010 – Sociedade Agrícola da Alorna, SA

Quinta da Alorna Touriga Nacional, Rosé 2017 – Sociedade Agrícola da Alorna, SA

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc, Branco 2017 – Sociedade Agrícola da Alorna, SA

Tela Viognier, Branco 2017 – Adega Cooperativa de Almeirim, CRL

Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva, Tinto 2015 – Quinta do Casal Monteiro, SA

Medalha de Prata:

Terra de Lobos, Rosé 2017 – Casal Branco, Sociedade de Vinhos, SA

Fiuza Touriga Nacional, Tinto 2016 – Fiuza & Bright, Sociedade Vitivinícola, Lda

Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional/Cabernet Sauvignon, Tinto 2014 – Sociedade Agrícola da Alorna, SA

Varandas Grande Escolha, Branco 2017 – Adega Cooperativa de Almeirim, CRL

Falcoaria Clássico, Tinto 2014 – Casal Branco, Sociedade de Vinhos, SA

Conde Vimioso Reserva, Branco 2015 – Falua, Sociedade de Vinhos, SA

Falcoaria Grande Reserva, Tinto 2015 – Casal Branco, Sociedade de Vinhos, SA

Conde Vimioso Reserva, Tinto 2014 – Falua, Sociedade de Vinhos, SA

Quinta da Alorna Arinto, Branco 2017 – Sociedade Agrícola da Alorna, SA

Conde Vimioso Colheita Selecionada, Tinto 2016 – Falua, Sociedade de Vinhos, SA