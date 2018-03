Agostinho Fernandes apontado, mas André Mesquita pode voltar atrás

Nos últimos dias, os orgãos sociais do U. Almeirim tem tido várias conversas formais e informais para tentar encontrar uma solução depois das eleições marcadas para a próxima segunda-feira, dia 26.

A intenção de André Mesquita sair, e relevada pela primeira vez em dezembro de 2016, manteve-se nos últimos dias, mas O Almeirinense sabe que o dirigente pode recuar e estará nesta fase à espera de recolher apoios, principalmente internos.

Nessas reuniões André Mesquita repretiu a vontade de abandonar a liderança do clube, mostrando disponibilidade para colaborar principalmente no futebol sénior. André Mesquita chegou mesmo a sugerir que Agostinho Fernandes é a pessoa certa para ficar no cargo de Presidente.

A Assembleia Geral está marcada para esta segunda-feira, pelas 21h, na Sede do Clube.

O desfecho do jogo desta tarde com o Fazendense pode também ter influência nas decisões que os dirigentes vão tomar.