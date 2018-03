Sopa da Pedra eleita como um dos principais recursos dos distritos de Leiria e Santarém

A Sopa da Pedra foi eleita na categoria Cozinha Tradicional como um dos principais recursos patrimoniais de Leiria e Santarém. A eleição foi feita pelos portugueses no Portugal Cinco Estrelas – galardão criado com objetivo de distinguir os principais recursos patrimoniais que caracterizam e valorizam o nosso país e o tornam num destino Cinco Estrelas assim como as marcas exclusivamente de origem portuguesa de maior relevo em cada região.

Estes prémios pretendem não só reconhecer empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional, mas também identificar o que de melhor existe em Portugal, quer a nível de recursos naturais, gastronómicos e vinhos, quer a nível de arte e cultura, monumentos e património, aldeias e vilas e outros ícones de referência nacional.

Portugal é um país cheio de glória e história para o qual Leiria e Santarém contribuem bastante com a sua riqueza natural, cultural e arquitetónica. Estas regiões são ricas em património descortinados em cada passeio e são agora distinguidas pelo Portugal Cinco Estrelas.

Para ficar a conhecer os restantes vencedores, consulte o link.

As marcas regionais foram apuradas vencedoras nas categorias recorrendo à metodologia do Prémio Cinco Estrelas que mede o grau de satisfação global dos consumidores alvo, tendo em conta os 5 principais critérios que influenciam a sua decisão de compra (Satisfação pela experimentação, Relação Preço-qualidade, Intenção de compra ou recomendação, Confiança na marca e Inovação), em 3 situações distintas e complementares: Comité de Avaliação; Testes de Experimentação e Questionários de Avaliação Massificada.