População de Raposa exige fibra ótica através de petição pública

A população de Raposa criou recentemente uma petição pública para exigir a instalação de fibra ótica na freguesia. A localidade só tem neste momento rede ADSL, que não satifaz por completo os habitantes e empresas sediadas na Raposa.

A petição direcionada à ANACOM e à PortugalTelecom, visa solicitar às operadoras uma melhoria no serviço existente para suprir as necessidades de quem diariamente necessita de internet para trabalhar e comunicar. A fibra ótica já existe em quase todo o concelho de Almeirim deixando de fora as freguesias de Raposa e Benfica do Ribatejo.

O criador da petição apela a que “todos os residentes de Raposa, incluindo os empresários em nome individual e as empresas sediadas na Freguesia de Raposa” assinem o presente abaixo-assinado, através da petição online.

Para assinar esta petição clique aqui.