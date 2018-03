Empresas de Almeirim atingem a excelência

Das 2 mil empresas PME Excelência, há três que que se destacaram pelo seu excelente desempenho económico-financeiro que são do concelho de Almeirim.

O IAPMEI e o Turismo de Portugal, juntamente com os parceiros da iniciativa, homenagearam, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, as empresas que conquistaram o estatuto PME Excelência 2017 e entre as eleitas estão empresas de Almeirim: André Mesquita Automóveis, Prosaúde e Maria D’Assunção Sousa e Silva.

Em declarações exclusivas a O Almeirinense, os empresários distinguidos mostraram-se todos muito orgulhosos e agradeceram aos clientes.

“É com orgulho que recebemos o estatuto de PME Excelência 2017 no dia 20 de fevereiro. em Gondomar. Poucas são as empresas no ramo automóvel distinguidas com este estatuto em Portugal. Esta distinção constitui para todos nós um enorme incentivo para o futuro e a certeza que escolhemos o caminho certo! É com grande orgulho que no ano em que comemoramos 18 anos recebemos este reconhecimento. Queremos naturalmente partilhar esta distinção com todos, porque foi graças a todos vós, equipa, clientes e parceiros que o conseguimos”, destacaram André Mesquita e Filomena Laranjeira.

Já Pedro Correia de Oliveira, proprietário da Prosaúde, SA sublinha que “nesta altura agradeço aos colaboradores e utentes porque depositam a confiança nos nossos serviços, é um bom indicador”.

“É o segundo ano consecutivo que recebemos esta distinção de PME Excelência, é sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido, demonstra que estamos no caminho certo. Trabalho árduo, baseado em princípios éticos e morais, tem sido a cultura desta empresa, e de certa forma o segredo do sucesso. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir, e com uma determinação saudável, estamos prontos para superar os desafios próprios de um mercado extraordinariamente competitivo”,conclui Maria D’Assunção Sousa e Silva.

O PME Excelência é um selo de reputação associado a solidez e desempenho económico-financeiro que permite às empresas distinguidas relacionarem-se com a sua envolvente – fornecedores, clientes, sistema financeiro e autoridades nacionais e regionais – numa base de confiança facilitadora do desenvolvimento dos seus negócios. As empresas PME Excelência são selecionadas de acordo com critérios exigentes entre a empresas PME Líder, selecionadas num quadro alargado de parcerias com o sistema financeiro, tendo o estatuto PME Excelência a validade de um ano.

Do universo das mais de sete mil empresas que obtiveram o estatudo PME Líder, cerca de 2 mil, que se destacaram pelo seu excelente desempenho económico-financeiro, foram distinguidas como PME Excelência 2017. Ainda sobre esta temática, ficou a saber-se recentemente que o concelho de Almeirim criou nove novas empresas no mês de janeiro, segundo dados da Nersant, acompanhando a tendência do distrito que viu surgir novas 143 sociedades.