Viver a Páscoa em Almeirim

A páscoa é a grande festa dos cristãos. É o alicerce, o centro e o coração da nossa fé. É o grande acontecimento que abriu e continua a abrir um novo horizonte, um sentido novo à historia de cada pessoa e de toda a humanidade.

Páscoa significa a “passagem salvadora de Deus”. Está centrada na Pessoa de Jesus Cristo, na sua vida, paixão, morte e ressurreição. É n’Ele que Deus celebra uma aliança definitiva, eterna, incondicional e gratuita com os homens de todos os tempos. É o triunfo do projeto de vida de Jesus, da sua maneira de viver assente no amor, na doação, no serviço, na solidariedade e no perdão.

É a vitoria da vida sobre a morte, do amor sobre o egoísmo e a indiferença, da fraternidade sobre a injustiça e a exclusão social. É a eternidade como horizonte de esperança e como desafio diário a contruir uma nova humanidade inaugurada por Jesus ressuscitado. Em Cristo, Deus revela-nos o mistério da vida que nos habita. Com ele é possível uma humanidade reconciliada e fraterna, em comunhão com Deus e uns com os outros.

Ninguém faz festa sozinho. Reunimo-nos em comunidade, na igreja ou na rua, com vários gestos comuns que nos identificam: caminhamos, cantamos, atualizamos os acontecimentos que motivam a festa, rezamos, meditamos no coração e somos tocados-transformados interiormente pela beleza dos sinais e ritos que exprimem a vivência da fé nas diversas celebrações (Procissões, Eucaristia, Adoração, Perdão…).

Que Maria, a Senhora das Dores e Senhora da Esperança, seja a nossa guia e modelo de fé para vivermos bem as celebrações propostas para este tempo da Quaresma-Páscoa.

Venha celebrar a vida! Participe!

Padre Zé