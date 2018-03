Equipas da Alemanha escolhem Almeirim para estágio de inverno (c/vídeo)

Os treinadores de futebol Paulo Brito e Jorge Jacinto, naturais de Almeirim e residentes na Alemanha trouxeram no passado mês de janeiro duas equipas de futebol alemãs a treinar no concelho.

Ao serem almeirinenses, os treinadores falaram com o presidente da Câmara Municipal de Almeirim para realizar um estágio de uma semana e foi assim que a oportunidade surgiu. Nestas duas equipas jogam alemães, turcos e africanos e na secção técnica existem portugueses, sendo eles o treinador adjunto e o treinador de guarda- redes.

Este ano foi o 3º ano em que as equipas por cá estagiaram, depois de no ano inaugural terem jogado frente ao União de Almeirim e de no ano passado terem jogado frente à equipa de juniores do mesmo clube, onde apesar das derrotas, consideram ter sido boas experiências.

Os jogadores envolvidos no estágio mostraram-se particularmente satisfeitos com as condições meteorológicas, bem mais agradáveis do que nas cidades onde treinam e jogam regularmente. Este estágio antecedeu o campeonato alemão, apesar de existir ainda um período de um mês antes do inicio dos encontros oficiais.

Apesar disso, o balanço é positivo, tendo em conta os laços que se criaram no grupo ao longo desta viagem a Portugal. Os técnicos planeiam regressar, exista para isso a colaboração da autarquia e do União de Almeirim para repetir a experiência. Quanto à sopa da pedra, parece ter caído também nas boas graças dos atletas alemães.