U. Almeirim soma mais uma derrota e Fazendense continua a ganhar

Na 21ª Jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, o U. Almeirim perdeu com o Samora Correio por 2-0 e o Fazendense somou mais uma vitória.

A equipa de Fazendas de Almeirim com dois golos de Wilson ganhou, em casa, ao SL Cartaxo.

Campeonato Distrital da 2ª Divisão – AF Santarém

Serie A – 16ª Jornada

Pego – 3 Paulito(2); Luís Vieira; Tramagal – 2 Quino; Pisco;

Aldeiense – 2 Romero; Atalaiense –2 Danny; Miranda;

Ortiga – 4 Rodrigo Brisida(2); Francisco Veiga; Nuno Mariquitos;

Espinheirense – 2

Pernes – 0 Rio Maior SC – 2 Henrique(2);

Alferrarede – 0 Caxarias – 2 Rafael Moura; Cipriano;

Na 19ª Jornada do Campeonato Distrital da 2ª Divisão – AF Santarém, o Benfica do Ribatejo perdeu, fora, por 3-0 com o Benavente.