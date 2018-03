Startup Santarém comemora 2.º aniversário

A Startup Santarém, incubadora de empresas fruto de uma parceria entre a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o Município scalabitano, vai assinalar o seu segundo aniversário com a realização de uma sessão sobre Economia 4.0 e Comunicação Digital nas Empresas.

A efeméride será comemorada na próxima quinta-feira, dia 22 de março, pelas 17h00, com a presença da Presidente da Direção da NERSANT, Maria Salomé Rafael, e do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, que farão a abertura da sessão.

Logo de seguida, a NERSANT convidou entidades parceiras para a apresentação dos temas em programa. Sobre Economia 4.0, intervirá Miguel Peixoto, da CH Business Consulting e sobre Comunicação Digital nas Empresas, discursará Filipa Prenda, da Monstros & Ca..

Após as intervenções, as empresas convidadas integrarão as comemorações do segundo aniversário da Startup Santarém, onde terão também oportunidade de levar a efeito o networking entre todos os participantes.

De referir que a Startup Santarém, inaugurada no dia 19 de março de 2016 pelo então Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, é uma parceria entre o Município de Santarém e a NERSANT, e foi constituída nas antigas instalações da Escola Prática de Cavalaria com o objetivo de acolher empreendedores, instalando, incubando e acelerando as suas empresas.

A sessão referente ao segundo aniversário da Startup Santarém é de presença gratuita, mas carece de inscrição obrigatória no portal da NERSANT, em www.nersant.pt (menu agenda).