Sporting na primeira edição da Women´s Cup

No próximo dia 30 de março realiza-se em Almeirim a primeira edição da Women´s Cup. Sporting Clube de Portugal e Estoril já estão confirmados.

Margarida Caniço, ex-atleta do clube e atual jogadora do Sporting Clube de Portugal será a madrinha do torneio, que promoverá encontros, nos escalões de Sub11 em futebol 5, de Sub13 em futebol 7 e de Sub19 em futebol 11.

Para o torneio, a organização contará com o Estádio Dom Manuel de Mello, em relva natural e com o Estádio Municipal de Almeirim em relva sintética.