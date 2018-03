Trail de Almeirim chegou ao fim e já se pensa em 2019

Os trilhos do concelho de Almeirim receberam, este domingo, dia 18 março, mais de 800 atletas na 4.ª Edição do Trail de Almeirim. Este ano a grande novidade foi a realização de uma prova com 50 kms.

“Chega ao fim mais uma edição do Trail de Almeirim, este ano com a vertente de 50kms LUTA – Lezíria Ultra Trail de Almeirim.

Esperamos todos que tenham gostado tanto ou mais que nós. Até para o ano que vem! Obrigado a todos”, concluiu Omar Garcia nas redes sociais.

Na LUTA o grande vencedor foi Tiago Rovisto com 5h05m09s, Paulo Roque foi 2.º com 5h08m23s e a fechar o pódio Gonçalo Carita com 5h22m24s.

No Trail Longo o primeiro classificado foi José Lopes com 3h24m28s. António Almeida venceu o Trail Curto com 1h16m20s.

Clique aqui todos os resultados.