Segurança agredido após desacatos em supermercado

Um segurança de um supermercado foi agredido na sequência de desacatos com várias pessoas de etnia cigana, em Almeirim. A GNR esteve no local com vários elementos para acalmar os ânimos.

A GNR de Almeirim identificou duas pessoas envolvidas nos desacatos pelo crime de ameaça à integridade física. O procedimento só avança para tribunal se for feita uma queixa formal às autoridades. O segurança agredido ficou com algumas escoriações mas não necessitou de assistência médica.

Segundo foi possível apurar esta é uma situação recorrente naquele local, onde já se verificaram várias situações de furto e agressões.