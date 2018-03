“Quando Crescer quero ser Criança” apresentado em Almeirim

Por solicitação da Câmara Municipal de Almeirim, a apresentação do Livro de Sónia Ferreira “Quando Crescer quero ser Criança” vai realizar-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 17 pelas 16h.

Sónia Ferreira vai apresentar no dia 4 de fevereiro o livro “Quando crescer quero ser criança”. A apresentação vai decorrer, pelas 16h, na Flor da Vida no Jardim do Miradouro em Santarém.

Sónia nasceu no dia 12 de novembro de 1974, sonhadora por natureza sentindo que estava altura de tirar este «sonho da Gaveta» e “deixar um pouquinho de mim a todas as crianças para que Nunca se esqueçam da magia desta fase única e inesquecível que deve ser guardada por todos nós como o maior tesouro, a nossa infância, devemos ser sempre crianças no nosso coração”, diz a autora.

Sónia Ferreira é Auxiliar de Ação Educativa desde 1993, e trabalha no Centro Paroquial de Almeirim.