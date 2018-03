Bernardo Rama coloca Fazendense no segundo lugar. União de Almeirim já leva cinco jogos sem vitórias

O Fazendense ganhou ao Moçarriense e isolou-se na segunda posição em jogo a contar para a 20ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão – AF Santarém. Já o União de Almeirim somou a quarta derrota consecutiva frente ao Torres Novas e já não soma qualquer ponto desde a 15ª jornada.

Um bis de Bernardo Rama garantiu os três pontos do Fazendense na deslocação à Moçarria. A equipa de Fazendas de Almeirim beneficiou com a derrota da União de Tomar em Amiais e assumiu o segundo posto do campeonato com um total de 38 pontos, menos sete que o líder Mação.

O União de Almeirim já não vence há cinco jogos para o campeonato e somou a quarta derrota consecutiva frente ao Torres Novas. Os almeirinenses perderem por 1-2, marcou Marco Oliveira para a equipa da casa.

Esta é a fase mais crítica da época para a equipa de Almeirim que após o despedimento de Gonçalo Silva por maus resultados, já somou quatro derrotas e um empate. O U. Almeirim está em sétimo lugar no campeonato com um total de 30 pontos depois de já ter estado no segundo lugar.