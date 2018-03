Plano de cheias ativado

O Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo foi ativado, este sábado, no nivel amarelo.

As autoridades deixam o aviso para que as pessoas que vivam ou tenham bens nesta zona devem estar atentas ao evoluir da situação e tomar as medidas normais nestes casos.

. Retire, das zonas confinantes, normalmente inundáveis, equipamentos agrícolas,

industriais, viaturas e outros bens;

. Leve os animais para locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas

zonas que serão provavelmente inundáveis;

. Não atravessar com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas;

. Manter-se informado através dos Órgãos de Comunicação Social ou dos Agentes de

Proteção Civil, desenvolvendo as ações necessárias para a sua proteção, da família

e bens.