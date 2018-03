Foram lançados vários alertas para o mau tempo e isso cumpriu: Vento e Chuva.

Mesmo assim, o concelho de Almeirim escapou quase ileso. Os Bombeiros Voluntários de Almeirim não foram chamados para prestar socorro.

No entanto, com o vento que se fez sentir esta noite, uma árvore caiu em Fazendas de Almeirim, desta vez no jardim junto à capela.