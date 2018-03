Árbitros de Almeirim ficam “protegidos”

A Associação de Futebol de Santarém vai apresentar, no dia 13 de março, o projeto “Árbitro Protegido”, na conferência de imprensa do Tejo Cup. “Árbitro Protegido” é um projeto inédito a nível nacional que visa apoiar os jovens árbitros com menos de 18 anos.

No dia 13 de março, o Conselho de Arbitragem vai apresentar os pormenores da iniciativa e entregar aos oito jovens árbitros as insígnias criadas para o efeito. Destes oito árbitros, pelo que O Almeirinense apurou, há juizes que do Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo, sediados em Almeirim.

Duarte Gomes vai apadrinhar este projeto.